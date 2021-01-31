Aranan 2 bin 475 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı 40 bin 690 personelin katılımıyla "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” yapıldı.
Toplam 11 bin 536 ekip, 40 bin 690 personel görev aldığı uygulamalarda 3 bin 457 ikamette arama yapıldı.
Uygulama sonucunda 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 502, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 276, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 109, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 56, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 14 şahıs olmak üzere 957'si hükümlü, 1518'i yakalama emriyle aranmakta olan toplam 2 bin 475 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.
5'İ ÇOCUK, 16 KAYIP ŞAHIS BULUNDU
Sevk edilenlerden, adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 242, cinsel suçlardan 57, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 82, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 77, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yakalandı, 5'i çocuk, 16 kayıp şahıs bulundu.
Ülke geneline gerçekleşen uygulamalarda 143 bin 888 kişi sorgulandı, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör de yakalandı. Ayrıca, 1527 araç sorgulanırken, 298 araca ise idari yaptırım uygulandı. Çok sayıda ruhsatsız silah, kesici /delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 990 paket kaçak sigara, 3 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 22 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.
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