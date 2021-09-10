'Arap Emrah'ın suç örgütüne operasyon
Liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S.’nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütleriyle mücadeleye yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S.’nin yaptığı çeteye operasyon düzenledi. İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 130 tabanca fişeği ve 70 bin lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.
Video Haberler
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
- Leopara meydan okuyan kedinin görüntüleri gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan Bayraktar'dan bir açıklama daha
- Sanatçı Cihat Tamer, dincilerin hedefinde
- AKP'ye yakın anket şirketinden dikkat çeken sonuçlar
- 3 saatlik evli çift kazada hayatını kaybetti
- Mardin'de sokağa çıkma yasağı
- Meteoroloji'den 25 saatlik fırtına uyarısı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Kamu kuruluşları için PCR testi kararı
- İmamoğlu TikTok'ta paylaştı: Metro yapamazsın denmiştir
- İlişki sırası cinayetinde tahrik indirimi