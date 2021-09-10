'Arap Emrah'ın suç örgütüne operasyon

Liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S.’nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

ANKA
10 Eylül 2021 Cuma, 14:57
'Arap Emrah'ın suç örgütüne operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütleriyle mücadeleye yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S.’nin yaptığı çeteye operasyon düzenledi. İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 130 tabanca fişeği ve 70 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.


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