Aras Bulut İynemli, Vodafone’un reklam yüzü oldu
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Vodafone’un reklam yüzü oldu. İynemli, Vodafone’un yeni dönem reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyeler anlatacak.
Ekranların sevilen yüzü Aras Bulut İynemli, Vodafone ile el sıkıştı. Sevilen sanatçı, Vodafone’un yeni reklam yüzü olacak. İynemli’nin Vodafone müşterilerinin deneyimlerinden yola çıkan hikâyeler anlatacağı reklamlarda, teknolojiyi değerli kılan unsurun insan olduğu mesajı verilecek. İynemli, televizyon reklamlarının yanı sıra radyo, açıkhava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi tüm iletişim mecralarında yer alacak.
“İŞİMİZ HİKÂYE ANLATMAK”
Vodafone işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras Bulut İynemli, “Oyuncular olarak, hikâyelere hizmet ediyoruz. Hikâyelerin inanılmaz bir gücü olduğuna inanıyorum. Vodafone’un yeni reklamlarında aslında hepimizin her gün yaşadığı, başrolünde teknoloji ve insanın olduğu hikâyeler anlatacağım. Bu güzel işbirliği için çok mutluyum. Heyecanlı ve keyifli bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum” dedi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Vodafone, yeni dönem reklamları için Aras Bulut İynemli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Reklamlarda teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hikâyeler anlatılacak. İynemli’nin rol aldığı ilk Vodafone reklam filmi 27 Ekim itibarıyla yayınlanmaya başlayacak.
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