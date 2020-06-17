Aras Kargo'da çoğunluk Avusturyalılara geçiyor
Österreichische Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 25'ten yüzde 80'e yükselteceğini açıkladı.
Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) yüzde 25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükselteceğini açıkladı. Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras yüzde 20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.
Reuters'in haberine göre, gelecek haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak
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