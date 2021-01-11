Araştırma: 2020'nin en beğenilen dizisi 'Masumlar Apartmanı' oldu

11 Ocak 2021 Pazartesi, 15:53

Sırayla: Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Çukurova, Kırmızı Oda, Atiye

Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın Marketing Türkiye Almanak 2020 için Türkiye temsili 500 kişiyle gerçekleştirdiği "2020’nin En Beğenilen Dizileri" araştırmasında ilk sırada yüzde 20 oyla "Masumlar Apartmanı" yer aldı. Onu yüzde 18’le "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Kırmızı Oda" takip etti.

Araştırmaya göre 2020’de dizilerde en çok kadın oyuncular beğenildi. "Masumlar Apartmanı" dizisinde Ezgi Mola’nın hayat verdiği Safiye karakteri yüzde 64 oyla ilk sıraya yerleşti. "Bir Zamanlar Çukurova"da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek ve "Kırmızı Oda"da Alya karakteriyle yer alan Melisa Sözen öne çıkan diğer oyuncular oldu.

Araştırmada göre en çok izlenen TV kanalı yüzde 60 ile Kanal D olurken, onu yüzde 54’le FOX TV ve yüzde 50 ile Show TV takip etti. TV8’in dördüncü sırada olduğu araştırmada "Masumlar Apartmanı"nın yayımlandığı TRT 1 yüzde 34’le en çok izlenen beşinci kanal oldu.

Araştırmada katılımcıların yüzde 72’si dizileri TV’de yayımlandığı saatte izlemeyi tercih ettiğini belirtti. Yüzde 37’siyse daha sonra YouTube’dan izlemeyi tercih ediyor.

Katılımcıların takip ettikleri dizi sitelerinde Puhu TV yüzde 59’la ilk sırada yer alırken, onu yüzde 7 ile Diziizle ve yüzde 6 ile Netflix takip etti.

EN BEĞENİLEN ÇEVRİMİÇİ DİZİ: 'ATİYE'

Katılımcıların en beğendikleri çevrimiçi dizi yüzde 19’la "Atiye" olurken, "Aşk 101" ve "Hakan Muhafız" yüzde 18’le ikinciliği paylaştı. Berkun Oya imzalı "Bir Başkadır" ise yüzde 12 oyla beşinci sırada yer aldı.

TV VE DİZİ İZLEME SÜRELERİ ARTTI

Araştırmaya göre 2019’da 4.4 olan TV izleme saati 2020 yılında ortalama 5 saate yükseldi. Ayrıca 2019’da günlük ortalama 2.7 saat olan dizi izleme süresi 2020’de 3 saate çıktı.

Katılımcılara son zamanlarda takip ettikleri Türkiye yapımı dizilerin türleri sorulduğunda, yüzde 25’i "komedi" yanıtını verirken, yüzde 19’u "dram" ve yüzde 17’si "polisiye" yanıtını verdi. Katılımcıların TV’de daha fazla görmeyi istedikleri dizi türünde ise yüzde 55 ile "komedi", yüzde 36 ile "polisiye" ve yüzde 22 ile "tarihi dönem dizileri" yer aldı.

'ŞİDDET İZLEMEK İSTEMİYORUZ'

Katılımcılara Türkiye yapımı dizileri hakkındaki görüşleri sorulduğunda geçtiğimiz yıldan bu yana değişmeyen iki ortak şikâyet ön plana çıktı. İzleyicilerin yüzde 81’i dizilerdeki şiddet unsurlarından rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, yüzde 71’inin de reklamların uzunluğundan şikâyetçi olduğu görüldü.