Araştırma: 2025'e kadar tüm dünyada Covid-19 aşılarına ne kadar harcanacak?

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:07

ABD merkezli sağlık verileri şirketi IQVIA'nın araştırmasına göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar koronavirüs aşıları için harcanan tutarın 157 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklanan raporda, tüm dünyada devam eden aşılama çalışmalarını her iki yılda bir yapılacak "ek aşıların" izleyeceğine işaret edildi.

IQVIA, koronavirüs ile mücadelede ilk aşılama dalgası ile 2022 sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını öngördüğünü belirtti.

Raporda ilk aşılardan sonra mevcut aşıların etki süresinden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre iki yılda bir ek aşıların yapılmasının beklendiği belirtildi.