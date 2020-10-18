Araştırma: 4 sendrom birleşince Covid-19 aylarca atlatılamıyor
Koronavirüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren koronavirüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.
Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19’un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.
Söz konusu belirtiler arasında nefes darlığı, kronik yorgunluk, beyin sisi, kalıcı organ hasarı, kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.
Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Dr.Elaine Maxwell, "Semptomların listesi çok uzun. Vücudun ve beynin her bölümünü içerebilir" dedi.
Maxwell ayrıca, uzun süreli koronavirüs semptomları deneyimleyen kişi sayısının pandemi sürdükçe artacağı uyarısında bulundu.
Geçtiğimiz dönemde yapılan başka bir araştırma uzun süreli Covid-19 hastalarının teşhisten aylar sonra virüs kapmadan önceki sağlıklı hallerine dönmekte zorlandığını ortaya koymuştu.
Kaynak: NTV
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