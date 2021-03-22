Araştırma: “AstraZeneca yüzde 79 etkili”

22 Mart 2021 Pazartesi, 11:39

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği korona virüsü aşısının geçtiğimiz haftalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 22 ülkede kullanımı askıya alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşının daha sonra güvenli olduğu ve kan pıhtılaşmasının aşı ile bağlantılı olmadığının açıklanmasıyla aşı yeniden kullanıma başlanmıştı. Tüm bu tartışmalar sürerken ABD’de yapılan araştırma aşının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmaya göre, aşının hastalığı durdurma oranı yüzde 79 olarak açıklandı. Aşı olanların yoğun bakıma alınma ve hastalığı geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği kaydedildi. 300 gönüllüden oluşan araştırmada 20 bin kişiye aşı yapıldı. Geri kalanlara ise plasebo uygulandığı ve sonuçların bugün açıklandığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada, araştırma Şili ve Peru’dan da gönüllülerin katıldığı kaydedildi. Aşı olanların yoğun bakıma kaldırılma ya da hastalığı ağır geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği belirtildi.

AstraZeneca tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni verilerin analizlerinin devam edeceği ve FDA’ya başvuruya hazırlandığı aktarıldı.

