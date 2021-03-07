Şüpheli ölümün ardından Avusturya'dan AstraZeneca kararı
Avusturyalı yetkililer ,Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, önlem amaçlı olarak aşı tedarikinin askıya alındığını açıkladı.
Avusturya’da, 49 yaşındaki bir kadın, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırdıktan sonra şiddetli kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybetti. Aynı aşıyı yaptıran 35 yaşındaki bir kadında da akciğer embolisi görüldü. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada önlem amaçlı olarak Oxford/AstraZeneca aşısı tedarikini askıya aldıklarını duyurdu.
‘KAN PIHTILAŞMASI YAN ETKİLERİN ARASINDA YOK’
Sağlık yetkilileri, "Şu anda aşı ile ölümün ilişkili olduğuna dair bir kanıt yok" dedi ve kan pıhtılaşmasının aşının bilinen yan etkileri arasında olmadığını ekledi.
GÜNEY KORE DE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çoğunlukla Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı ve aşı çalışmalarının ilk haftasında 296 binden fazla kişiye aşı yapılan Güney Kore’de Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi (KCDC), aşı işlemi sonrası hayatını kaybeden 7 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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