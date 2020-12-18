Araştırma: Avrupa'daki futbol maçları ve Asya'da trafik kazalarının ilişkisi

18 Aralık 2020 Cuma, 10:21

Futbol dünyada, diğer bütün spor türlerinden çok daha fazla kişi tarafından takip edilirken bu sporun merkezi Avrupa. Zira ünlü futbolcuların ve kulüplerin birçoğu burada bulunuyor. Bu yüzden Avrupa dışında yaşayan taraftarlar, saat farkı sebebiyle sıradışı vakitlerde maçları takip etmek zorunda kalıyor.

Asya’daki taraflarsa, bu durumdan en çok etkilenen gruplardan biri olma özelliğine sahip. Örneğin, Avrupa’da 22.00’da biten bir maç için Pekin, Hong Kong ve Singapur’daki futbolseverlerin 05.00'e, Seul ve Tokyo’dakilerin 06.00’ya kadar uyanık kalması gerekiyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bazı uzmanlar, uykusuzluğun dikkat eksikliği, daha yavaş tepki süresi ve kötü karar vermeyle ilişkisi göz önüne alındığında, popüler futbol takımlarının maçlarının yayımlandığı günlerde sürücülerin trafik kazalarına karışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Çin, ABD ve Singapur merkezli bir araştırma ekibi bu fikri test etmek için, 2012 ve 2018 arasındaki dönemde Avrupa’daki 12 bin 788 futbol maçıyla Tayvan’daki bütün sürücülerin ve Singapur’daysa taksi sürücülerinin karıştığı iki milyona yakın trafik kazasını analiz etti.

Söz konusu maçlardan birinin popülaritesi, takımların ortalama piyasa değerine göre belirlendi. Yani İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United ve Tottenham Hotspur arasındaki bir maç popüler, Burnley ve Crystal Palace az popüler olarak değerlendirildi.

Araştırmacılar, sürücünün yaşı, cinsiyeti, deneyimi; hava koşulları, yılın hangi dönemi olduğu ve hafta sonuyla hafta içi gibi potansiyel faktörleri de dikkate aldı.

TAYVAN'DA 41 BİN KAZA

Ortaya çıkan bulgular, popüler futbol maçlarının yayımlandığı günlerde hem Tayvan’da hem de Singapur’da ortalamanın üzerinde trafik kazası yaşandığını gösterdi.

Medical Xpress'in aktardığına göre, sonuçlar, maçların ortalama piyasa değerindeki yaklaşık 8 milyon euroluk bir artışta, Tayvan’daki sürücüler fazladan yaklaşık bir kazaya karıştığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun yılda yaklaşık 41 bin kaza demek olduğunu belirtti. Ülkedeki sürücüler ve sigorta şirketlerinin yıllık ekonomik kaybının 14 milyon euro olduğunu tahmin etti.