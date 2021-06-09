Araştırma: Bazı kuşlar yalanlara kanmamayı öğrenmiş

09 Haziran 2021 Çarşamba, 00:00

Sibirya alakargalarını da içeren kargagiller ailesi, birbirlerini yırtıcı hayvanlara karşı uyarmak için geniş bir çağrı repertuarına sahip. Ancak ara sıra bu kuşlar, türdeşlerini kandırmak ve yiyeceklerini almak için bu çağrıları yapabiliyor.

Almanya, Hollanda ve İsviçre’den araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, Sibirya alakargasının (Perisoreus infaustus) komşuları tarafından aldatılmaktan nasıl kaçındığını inceledi.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımlanan araştırma, bu kuşların kendi gruplarının üyelerinden gelen uyarı çağrılarına güven duyduğunu ama komşu bölgelerden gelen çağrıları görmezden geldiğini ortaya koydu.

İsveç’in kuzeyindeki alakargaları inceleyen araştırmacılar, sıradışı bir deney düzeneği kurdu. Beslenme bölgesindeki kuşlara, alakargaların bir şahin gördüklerinde çıkardıkları uyarı sesleri bir teypten dinletildi.

Kayıttan çalınan seslerden bazıları, kuşların kendi gruplarından bireylere aitti. Bazıları ise komşu bölgelerden ve bu kuşların daha önce hiç karşılaşmadığı bireylere ait seslerdi.

Deneylerin sonucunda kuşların, kendi bölgelerinden kaydedilmiş uyarı çağrılarına, diğer bölgelerdekine kıyasla daha hızlı tepki verdiği görüldü.

Almanya’daki Konstanz Üniversitesi'nden biyolog Dr Michael Griesser, "Sibirya alakargalarının kandırılmamak için basit bir kuralı var: Sadece kendi gruplarının üyelerinden, yani ortaklarından gelen uyarı çağrılarına güveniyorlar" dedi ve ekledi:

Sadece aşinalık yeterli değil, aksi takdirde kuşlar komşularının çağrılarına da güvenirdi.

Kaynak: Independent Türkçe