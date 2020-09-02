Araştırma: ‘Bira göbeği’ prostat kanserinden ölüm olasılığını yükseltiyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:39

Araştımacılar Britanya’da yaşayan 40-69 yaş aralığında yaklaşık 220 bin erkeği 11 yıl boyunca gözlemledi.

Toplam vücut yağı oranının ise erkeklerde en sık görülen kanser türü prostattan ölümde bir etkisi olmadığı görüldü. Bu da fazla kilonun nerede biriktiğinin kilit rol oynadığını gösterdi.

Araştırmada yağ oranı ile prostat kanserinden ölme riski arasındaki bağ ortaya konurken tıbbi geçmiş, sosyoekonomik durum ve yaşam tarzı gibi faktörler hesaba katıldı.

"ÖNEMLİ BİR BAĞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Araştırmayı yürüten Dr Aurora Perez-Cornago şunları söyledi: “Vücut yağının bel ve göbek çevresinde yoğunlaşması ile prostat kanserinden ölme riski arasında önemli bir bağ olduğunu gördük. Ancak vücut kitle endeksinin yüksek olması diğer kanser türleri dahil başka hastalıkların riskini artırıyor. Dolayısıyla insanlar vücudun neresinde olursa olsun aşırı kilonun olumsuz sonuçlarını aklından çıkarmamalı.”





Kaynak: Diken