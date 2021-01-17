Araştırma: Çevrimiçi toplantılarda kamera açık mı, kapalı mı olmalı?

17 Ocak 2021 Pazar, 13:06

Popular Science'da yer alan makaleye göre, yapılan yeni bir çalışma, 2020’de küresel karbon yayılımlarında rekor bir düşüş yaşanmasına karşın; salgının yön verdiği uzaktan çalışmaya geçiş ve ev eğlencesindeki artış sebebiyle (internet verilerinin depolanma ve dünya çapında aktarılma biçimi yüzünden), çevresel yönden hâlâ önemli bir etki oluştuğunu belirtiyor.

Örneğin sadece bir saatlik video toplantısı veya yayını gerçekleştirmek, 150-1000 gram karbondioksit yayıyor (bir arabanın yaktığı bir litre benzin, yaklaşık 2,347 gram yayıyor), 2-12 litre su gerektiriyor ve hemen hemen bir iPad Mini boyutuna ulaşan karasal alan talep ediyor.

Fakat internette yaptığınız bir görüşme sırasında kameranızı kapalı tutarak, bu ayak izlerini yüzde 96 oranında azaltabilirsiniz. Araştırmacıların tahminine göre, Netflix veya Hulu gibi uygulamaları kullanırken içerikleri yüksek çözünürlük yerine standart çözünürlükte oynatmak da yüzde 86’lık bir düşüş getirebilir.

Purdue Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan araştırmacıların yürüttüğü bu çalışma, internet altyapısıyla ilişkili karbon ayak izlerine ek olarak, su ve arazi ayak izlerini de analiz eden ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Bulgular Resources, Conservation & Recycling bülteninde yayımlandı.

Purdue Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği profesörü olan ve enerji araştırmalarında iklim değişiminin etkilerinin hafife alınmasına yol açmış boşluklar ile varsayımları ortaya çıkarmaya çabalayan çalışmalar yürüten Roşanak Nategi, “Eğer sadece tek tik ayak izine odaklanırsanız, çevresel etkiye yönelik daha bütüncül bir bakış sağlayabilen diğerlerini ıskalayabilirsiniz” diyor.