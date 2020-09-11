Araştırma: Covid-19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.
"Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Covid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren yedi hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren yedi hafta boyunca takip etti.
Hastaların yüzde 80,7'sinde Covid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.
Araştırmada Covid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin üç ila dört hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.
Araştırmacılar bu bilginin Covid-19'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti.
Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayımlandı.
Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, Covid-19'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.
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