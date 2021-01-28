Araştırma: Covid-19'da ölüm riskini artıran etken bulundu
Covid-19’u ağır geçiren hastalarda yüksek düzeyde spesifik bağışıklık hücreleri gözlemleyen bilim insanları, bu hücrelerin hastalık sırasında gelişen komplikasyonlara açıklık getirebileceğini söyledi.
Journal of Clinical Investigation dergisinde çıkan yazıya göre, İsveçli bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm riskini artıran faktörü tespit etti.
Miyeloid kökenli M-MDSC baskılayıcı hücrelerin, vücudu virüslere karşı savunan T-hücrelerinin etkinliğini baskıladığı ifade edilen yazıda, Stockholm merkezli Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacıların, Covid-19'u hafif geçiren veya komplikasyonlardan ölen 147 hastadan alınan kan ve sürüntü örneklerini incelediği ve sonuçları sağlıklı insanların ya da grip hastalarının göstergeleriyle karşılaştırdığı ifade edildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Covid-19’u hafif seyreden insanlara göre ağır hastaların kanında M-MDSC seviyesinin önemli ölçüde arttığı tespit edildi. Ayrıca tüm hastaların kanında T-hücreleri çok daha azdı.
Bilim insanlarına göre, yeni hastalanan birinin kanında M-MDSC hücre sayısının yüksek olması ağır komplikasyonların ortaya çıkma ihtimalini artırıyor.
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