Araştırma: Dövme yaptırmak bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:38

Evrim Ağacı'nda yer alan bir araştırmaya göre, uzmanlar, vücudun dövmelere alışmasından ziyade, savunma sisteminin her yeni dövmede yeni bir "normal seviyeye" ulaşması olduğunu düşünüyor. Bu da, savunma sisteminin her yeni dövme ile biraz daha güçlendiğine işaret edebilir. Buna ithafen araştırmacılar, makalelerinin başlığını "Güçlenmek İçin Dövme Yaptırmak: Dövme Deneyimi ve Immunoglobulin A" şeklinde seçtiler.

Dövmelerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini görmek isteyen araştırmacılar, dövme yaptıran 24 erkek ve 5 kadın üzerinde bir çalışma yaptılar. Bireylerin kaç dövmesi olduğu ve her bir dövme yaptırma işlemi arasındaki süre gibi bilgileri toplayan araştırmacılar, gönüllülerin kan örneklerinde immunoglobulin A (IgA) ve kortizol seviyelerini ölçtüler.

Immunoglobulin A vücut mukozasınca üretilen patojen ve toksinlere karşı ön savunma mekanizması görevini gören bir antikordur.

Kortizol ise insanlarda “hipotalamus-hipofiz-adrenal stres tepkisi” adı verilen bir sistemde görev alan, vücut stres altındayken salgılanan ve bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olan bir hormondur.

Araştırma ekibi, ilk dövmesini yaptıran insanlarda, artan kortizol seviyelerinin etkisiyle bağışıklık sisteminin bir parçası olan IgA seviyesinde dikkate değer bir düşüş gözlemlediler. Yani ilk dövmeyi yaptırmanın stresi altında vücutları ciddi bir tepki veriyordu.

Oysa daha önce birçok kez dövme yaptırmış olan gönüllülerin yeni bir dövme yaptırdıktan sonraki kan örneklerini incelediklerinde, IgA seviyesindeki düşüşün, ilk defa dövme yaptıran birine kıyasla çok daha küçük olduğunu buldular.

Araştırmacılara göre bu, vücudun bağışıklık sistemini geliştirdiğine dair bir kanıt niteliğinde bir gözlemdir.

Yapılan çalışmaya göre, ilk dövmeden sonra vücut, meydana gelen bu yeni stres etmeni yüzünden (ağır bir spordan sonra kas ağrılarının oluşması gibi) zayıf düşüyor. Fakat spor salonunda geçirilen birkaç günün ardından kaslarınızın güçlenmesi ve artık acı çekmemeniz gibi, bağışıklık sistemimiz için de dövme yaptırmak gibi stres etmenlerine maruz kalmak, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor olabilir.

Makalenin yazarlarından Christopher Lynn durumu şu şekilde açıklıyor:

"Vücut bir patojene karşı stres tepkisi gösterdikten sonra, belli bir dengeye geri dönüyor. Ancak vücut stres etmenine maruz kalmaya devam ederse, eski denge haline geri dönmektense yeni denge noktasını öncekinden daha yüksek bir seviyeye çekip o noktada kalmaya başlıyor."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DÖVME YAPTIRMALI MI?

Uzmanlara göre, bu araştırmayla ilgili birkaç potansiyel sorun olabilir; ilki, denek büyüklüğü. 29 kişi, dövmeler ile bağışıklık sistemi arasında anlamlı bir ilişki kurmak için yeterince fazla; ancak bu ilişkiden büyük anlamlar çıkarmak için fazlasıyla küçük. Bu sonucu doğrulamak için çok daha geniş araştırmalara ihtiyaç var.

İkincisi, araştırmacılar dövmeler ile bağışıklık sistemi arasında bir ilişki (korelasyon) tespit etmiş olsalar da, bu ilişkinin nedenselliğe dayalı olduğunu iddia etmekten çekiniyorlar. Çünkü dövme sayısı arttıkça, vücudun savunma sistemi buna alışıyor ("habitüasyon") olsa da, savunma sistemindeki bu güçlenmenin dövmelerin etkisinden olmak yerine, daha sağlıklı bireylerin dövme yaptırma sonrası daha hızlı iyileşiyor olma ihtimali de var. Bir diğer deyişle, savunma sistemi halihazırda zayıf olduğu için, dövme yaptırdıktan sonra bir sorun yaşamış insanlar, tekrardan dövme yaptırmaktan uzak duruyor olabilirler (ancak araştırmadaki katılımcılar arasında böyle bir durum söz konusu değildi).

Dahası, daha çok sayıda dövmeye sahip olan kişilerin, yaşlarının da daha ileri olma potansiyeli olmasından ötürü savunma sistemleri çok daha deneyimli ve gelişmiş olabilir; bu da, daha fazla sayıda dövme yaptıran kişilerin güçlü savunma sistemlerini izah ediyor olabilir.

Dolayısıyla, dövme sayısı ile bağışıklık sistemi arasında bir ilişki var gibi gözükse de, grip veya nezleden korunmak için dövme yaptırmaktan çok daha iyi ve etkili yöntemler var. Ama dövme yaptırmak için bir nedenler listesi yapıyorsanız, belki bu araştırmanın gösterdiği ilişkiyi de listenize ekleyebilirsiniz.