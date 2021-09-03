Araştırma: Köpekler kasıtlı eylemleri ve kazara yapılan davranışları ayırt edebiliyor

03 Eylül 2021 Cuma, 16:01

Almanya'dan psikoloji alanındaki araştırmacılar, köpeklerin kasıtlı ve kasıtsız insan eylemleri arasındaki farkı anlayıp anlamadığını gözlemlemek için 51 köpek üzerinde bir dizi test gerçekleştirdi.

Araştırmacılar köpeklerin, sahiplerinin ödülü kasıtlı biçimde esirgediğini düşündüğünde uzanarak ve kuyruklarını sallamayı durdurarak farklı tepkiler verdiğini keşfetti.

SESSİZ BİR ODAYA ALINDILAR

Independent Türkçe’de yer alan habere göre farklı cins ve yaştan evcil hayvanlar, sahipleri olmadan tek tek sessiz bir odaya alındı. Deneyin yürütülmesine yardımcı olan kadın bilim insanları, köpekleri ortasında 15 cm genişliğinde bir boşluk bulunan şeffaf plastik bir panelin önüne getirdi.

Daha sonra kadın şeffaf panelin diğer tarafına oturarak ödülleri boşluktan geçirmeye çalıştı.

Kadın, seçilen köpeğe kasıtlı veya kasıtsız nedenlerle herhangi bir ödül vermedi.

Deneyi yürüten kişi, kimi zaman ödülü bölmedeki boşluğa doğru hareket ettirdi fakat sonra "Haha!" diye bağırarak hızla geri çekti. Araştırmacı devamında ödülü kendi önüne yere, köpeğin erişemeyeceği mesafeye koydu.

Bazı durumlarda da araştırmacı, ödülü kasten kaldırmak yerine "kazara" yere düşürdü ve "Ah!" diye bağırdı.

Ayrıca bilim insanları şeffaf duvardaki boşluğu da kapattı ve deneyi yürüten kişilerin ödülü boşluktan geçiyormuş gibi hareket etmesini sağlayarak köpekleri test etti. Sonra kapalı boşluktan ödülü geçiremeyen araştırmacılar "Of" diyerek ödülü tekrar kendi önüne koydu.

ÖDÜLE YAKLAŞMADAN BEKLEDİLER

Deneyi yürüten kişinin ödülü kazara vermediği durumlara kıyasla, kasıtlı biçimde vermediği durumlarda köpeklerin ödüle yaklaşmadan önce daha fazla beklediği görüldü.

Köpekler, kişinin ödülü kasıtlı biçimde vermediğini düşündüğünde, kuyruk sallamayı bıraktı ve daha sık oturdu ya da yere yattı. Öte yandan, kişinin sakar davrandığını ve ödülü kazara vermediğini düşündüğünde köpeğin ayağa kalkıp kuyruğunu sallama olasılığı arttı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, köpeklerin sahiplerini sakinleştirmeye çalışmak için bir yatıştırma eylemi olarak oturduğunu veya yattığını düşünüyor.

Benzer biçimde kuyruk hareketini durdurmak ya da yavaşlatmak da bir dikkat işareti ve köpeklerin kafa karıştırıcı bir durumu anlamlandırma yöntemi olarak yorumlandı.

Göttingen Üniversitesi'nden araştırmanın yazarları şu sonuca vardı:

“Çalışmamızdaki köpekler, deneyi yürüten insanın eylemlerinin kasıtlı veya kasıtsız olmasına bağlı olarak bariz şekilde farklı davrandı.”

“Köpekler, insan sakarlığı veya fiziki engel nedeniyle verilmeyen ödüle kıyasla, deneyi yürüten kişinin kasıtlı olarak vermediği ödüle yaklaşmadan önce daha uzun süre bekledi.”

“Dolayısıyla, köpekler deneyi düzenleyen kişinin kasıtlı ve kasıtsız eylemlerini ayırt edebildi.”