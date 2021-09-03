Araştırma: Köpekler kasıtlı eylemleri ve kazara yapılan davranışları ayırt edebiliyor
Almanya'dan psikoloji alanındaki araştırmacılar 51 köpek üzerinde bir dizi test yaptı. Test sonucunda köpeklerin sahiplerinin davranışlarını çözebildiği keşfedildi. Bilim insanları, köpeklerin sahiplerinin bir şeyi kasıtlı mı yoksa kazayla mı yaptığını anlayabildiğini söyledi.
Almanya'dan psikoloji alanındaki araştırmacılar, köpeklerin
kasıtlı ve kasıtsız insan eylemleri arasındaki farkı anlayıp anlamadığını
gözlemlemek için 51 köpek üzerinde bir dizi test gerçekleştirdi.
Araştırmacılar köpeklerin, sahiplerinin ödülü kasıtlı
biçimde esirgediğini düşündüğünde uzanarak ve kuyruklarını sallamayı durdurarak
farklı tepkiler verdiğini keşfetti.
SESSİZ BİR ODAYA ALINDILAR
Independent Türkçe’de yer alan habere göre farklı cins ve
yaştan evcil hayvanlar, sahipleri olmadan tek tek sessiz bir odaya alındı. Deneyin
yürütülmesine yardımcı olan kadın bilim insanları, köpekleri ortasında 15 cm
genişliğinde bir boşluk bulunan şeffaf plastik bir panelin önüne getirdi.
Daha sonra kadın şeffaf panelin diğer tarafına oturarak
ödülleri boşluktan geçirmeye çalıştı.
Kadın, seçilen köpeğe kasıtlı veya kasıtsız nedenlerle
herhangi bir ödül vermedi.
Deneyi yürüten kişi, kimi zaman ödülü bölmedeki boşluğa
doğru hareket ettirdi fakat sonra "Haha!" diye bağırarak hızla geri
çekti. Araştırmacı devamında ödülü kendi önüne yere, köpeğin erişemeyeceği
mesafeye koydu.
Bazı durumlarda da araştırmacı, ödülü kasten kaldırmak
yerine "kazara" yere düşürdü ve "Ah!" diye bağırdı.
Ayrıca bilim insanları şeffaf duvardaki boşluğu da kapattı
ve deneyi yürüten kişilerin ödülü boşluktan geçiyormuş gibi hareket etmesini
sağlayarak köpekleri test etti. Sonra kapalı boşluktan ödülü geçiremeyen
araştırmacılar "Of" diyerek ödülü tekrar kendi önüne koydu.
ÖDÜLE YAKLAŞMADAN BEKLEDİLER
Deneyi yürüten kişinin ödülü kazara vermediği durumlara
kıyasla, kasıtlı biçimde vermediği durumlarda köpeklerin ödüle yaklaşmadan önce
daha fazla beklediği görüldü.
Köpekler, kişinin ödülü kasıtlı biçimde vermediğini
düşündüğünde, kuyruk sallamayı bıraktı ve daha sık oturdu ya da yere yattı. Öte
yandan, kişinin sakar davrandığını ve ödülü kazara vermediğini düşündüğünde
köpeğin ayağa kalkıp kuyruğunu sallama olasılığı arttı.
Araştırmayı yürüten bilim insanları, köpeklerin sahiplerini
sakinleştirmeye çalışmak için bir yatıştırma eylemi olarak oturduğunu veya
yattığını düşünüyor.
Benzer biçimde kuyruk hareketini durdurmak ya da yavaşlatmak
da bir dikkat işareti ve köpeklerin kafa karıştırıcı bir durumu anlamlandırma
yöntemi olarak yorumlandı.
Göttingen Üniversitesi'nden araştırmanın yazarları şu sonuca
vardı:
“Çalışmamızdaki köpekler, deneyi yürüten insanın eylemlerinin
kasıtlı veya kasıtsız olmasına bağlı olarak bariz şekilde farklı davrandı.”
“Köpekler, insan sakarlığı veya fiziki engel nedeniyle
verilmeyen ödüle kıyasla, deneyi yürüten kişinin kasıtlı olarak vermediği ödüle
yaklaşmadan önce daha uzun süre bekledi.”
“Dolayısıyla, köpekler deneyi düzenleyen kişinin kasıtlı ve kasıtsız eylemlerini ayırt edebildi.”
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