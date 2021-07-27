Araştırma: Kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimali köpeklerden daha yüksek

27 Temmuz 2021 Salı, 13:13

ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları, kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimalinin köpeklerden daha yüksek olduğunu keşfetti. Bulgular kedilerin yüzde 8'inin, köpeklerinse yüzde 1'inden daha azının Kovid-19'a yakalandığını gösterdi. Ancak bunun nedeni bilinmiyor.

Araştırmada 239 evcil kedi ve 510 evcil köpeğin geçen yılın Nisan ve Haziran ayları arasında toplanan örnekleri analiz edildi. Uzmanlar, hayvanların antikorlarını inceleyerek koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına baktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bulgular kedilerin yüzde 8'inin, köpeklerinse yüzde 1'inden daha azının koronavirüse yakalandığını gösterdi. Bilim insanlarının bu konuda akıllarına gelen bir ihtimal Antiyojensin-Dönüştürücü enzim 2 (ACE2) adlı alıcı. Zira insanlardaki ACE2'nun genetik dizilimi, kedilerin eşdeğer dizilimine köpeklerinkine göre daha çok benziyor.

Araştırma ekibinden, Minnesota Üniversitesi Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Bölümü'nde profesör olan Hinh Ly şöyle konuştu:

''Evcil hayvanlar bazı bulaşıcı hastalıkların kaynağı olabileceği için, ABD'deki en popüler iki evcil hayvan türünün SARS-CoV-2'ye ne kadar duyarlı olduğunun tespit edilmesi (ve hastalığın aralarında ne kadar yaygın olabileceği), hem insan hem de hayvan sağlığı konusunda önem arz edebilir.''

Çalışmada yer almayan biyomedikal araştırmacı Angela Bosco-Lauth da "Kedilerin bu kadar kolay enfekte olmasına ve nadiren hastalık belirtisi göstermesine biraz şaşırdım" dedi.

Virolog Jonathan Runstadler ise hasta kedi ve köpeklerin, insanlara risk oluşturduğuna dair hâlâ hiçbir kanıt olmadığına dikkat çekti.