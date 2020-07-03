Araştırma: Köpeklerdeki insan yılı yaş hesaplaması değişti

03 Temmuz 2020 Cuma, 09:39

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Labrodor cinsi köpek üzerinden yapılan bir çalışma, köpeklerin her 1 yılının insanların 7 yaşına denk geldiği inanışının doğru olmadığını aksine genç köpeklerin sanılandan daha yaşlı olabileceğini ortaya koydu.

Cell Sytems dergisinden yayınlanan makaleye göre; California Üniversitesi'nden araştırmacılar metil gruplar olarak adlandırılan özel bir molekül grubunun insan genomlarının belirli bölgelerinde zamanla oluşan birikmelerini köpeklerinkilerle karşılaştırdı.

Köpeklerdeki ilk 7 haftanın insanlardaki 9 ayla kıyaslanabileceği, bu dönemde hem köpeklerde hem de insanlarda süt dişlerinin çıktığı ifade edildi.

Araştırma, 1 yaşındaki bir köpeğin gelişiminin 30 insan yaşına denk olduğu ve artık yavru köpek olarak adlandırılamayacaklarını gösterdi. Ancak bu olgunlaşma hızının da sabit olmadığı belirtildi.

Gelişimin zamanla yavaşladığına dikkat çeken uzmanlar tarafından, köpeklerdeki 1 yaş insanlarda 30'a denk gelirken, 4 yaşındaki bir köpeğin insanlardaki 54 yaşa denk geldiği ve 14'üncü yılında ise muhtemelen 70'li yaşların ortasında olduğu düşünülüyor.