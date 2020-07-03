Araştırma: Köpeklerdeki insan yılı yaş hesaplaması değişti
ABD California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma köpeklerin her 1 yaşının insanların 7 yaşına denk geldiği inanışının yanlış olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, 1 yaşındaki köpeğin 30 insan yaşına denk geldiğini gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Labrodor cinsi köpek üzerinden yapılan bir çalışma, köpeklerin her 1 yılının insanların 7 yaşına denk geldiği inanışının doğru olmadığını aksine genç köpeklerin sanılandan daha yaşlı olabileceğini ortaya koydu.
Cell Sytems dergisinden yayınlanan makaleye göre; California Üniversitesi'nden araştırmacılar metil gruplar olarak adlandırılan özel bir molekül grubunun insan genomlarının belirli bölgelerinde zamanla oluşan birikmelerini köpeklerinkilerle karşılaştırdı.
Köpeklerdeki ilk 7 haftanın insanlardaki 9 ayla kıyaslanabileceği, bu dönemde hem köpeklerde hem de insanlarda süt dişlerinin çıktığı ifade edildi.
Araştırma, 1 yaşındaki bir köpeğin gelişiminin 30 insan yaşına denk olduğu ve artık yavru köpek olarak adlandırılamayacaklarını gösterdi. Ancak bu olgunlaşma hızının da sabit olmadığı belirtildi.
Gelişimin zamanla yavaşladığına dikkat çeken uzmanlar tarafından, köpeklerdeki 1 yaş insanlarda 30'a denk gelirken, 4 yaşındaki bir köpeğin insanlardaki 54 yaşa denk geldiği ve 14'üncü yılında ise muhtemelen 70'li yaşların ortasında olduğu düşünülüyor.
Video Haberler
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
- Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanı yanıtladı