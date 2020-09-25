Araştırma: Kuzey Yarım kürede ölçülmüş en düşük sıcaklık değeri belirlendi
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Kuzey Yarımküre'de yaklaşık 30 yıl önce kaydedilen bir sıcaklık değerinin, yeryüzünün bu bölgesine dair ölçülmüş en düşük sıcaklık olarak kayda geçtiğini bildirdi.
Newsweek'in haberine göre kuruluş, Grönland'ın Klinck adlı ücra bölgesinde otomatik hava istasyonu tarafından 22 Aralık 1991'de ölçülen -69,6 derece sıcaklığın en düşük sıcaklık olduğunu kaydetti.
Söz konusu rekorun ölçüm alındıktan yaklaşık 30 yıl sonra ortaya çıkmasının ardında, DMÖ Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi için çalışan "iklim dedektiflerinin" yürüttüğü bir araştırmanın yattığı belirtildi.
Araştırmayı yapan iklim tarihçilerinin, Klinck'teki hava istasyonunda olduğu gibi uzun süredir dikkatlerden kalan meteorolojik verileri analiz edip sonuçları onayladığı ifade edildi.
DMÖ ekibi, bir zamanlar bu hava istasyonundan sorumlu olan, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden bilim insanlarını bulup, kullanılan bilimsel ekipman ve gözlem uygulamalarının yanı sıra Aralık 1991'deki hava koşullarının analizini yaptıktan sonra yeni rekoru doğruladı.
Haberde, yeryüzü genelinde şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük hava sıcaklığınınsa 21 Temmuz 1983'te Antarktika'daki Vostok hava istasyonunda ölçülen -89,2 derece olduğu aktarıldı.
Kaynak: Independent Türkçe
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