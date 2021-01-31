'Limonlu çay bağışıklığı güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor'
ABD’de yapılan araştırmaya göre, limonlu çayın ömrü uzattığı ve kanser riskini azalttığı açıklandı. İçerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenlerle bağışıklığı güçlendiren limonun enfeksiyonları yüksek oranda azalttığı belirtildi.
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre limonlu çayın kanser riskini çok aza indirdiği ve ömrü uzattığı açıklandı.
Express’in haberine göre, araştırmacılar eski Mısırlıların, limonun çeşitli zehirlere karşı etkili olduğu inancını test etmeye karar verdi. Araştırma sonucu, limonun güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip sonucuna varıldı.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Limonun faydaları arasında karaciğeri temizlemesi yer alıyor. Ayrıca içerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenler bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonlarla mücadele ediyor ve ömrü uzatıyor.
Limonun çayla birleşmesi ise vücudun bu meyveden antioksidanları alma kabiliyetini yüzde 80 artırıyor.
(NTV)
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