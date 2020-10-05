Araştırma: Metabolik kontrolün daha iyi olması için, kahve kahvaltıdan önce değil sonra içilmeli

05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:54

Bath Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Metabolizma Merkezi’nde yapılan araştırmada, yetersiz uyku ve sabah içilen kahvenin bir dizi metabolik belirteç üzerindeki etkisi incelendi.

British Journal of Nutrition bülteninde yazan araştırmacılar, bir gece yetersiz uyumanın metabolizma üzerinde sınırlı etkisi olurken; uyuklamayı önleyip kendinizi canlandırmak üzere kahve içmenin ise kan şekerinin kontrolü üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceğini gösteriyor.

Diyabet ve kalp hastalığı gibi durumların tehlikesini azaltmak için kandaki şeker seviyelerini güvenli bir aralıkta tutmak önem taşıyor.

Araştırmacılar özellikle kahvenin küresel ünü göz önüne alındığında, bu sonuçların sağlık açısından ‘kapsamlı’ yansımalar barındırabileceğini söylüyor.

popsci.com.tr'nin aktardığına göre; bulgular, uykusu bir geceliğine bölünen deneklerin, kahvaltı sırasındaki kan glukozlarının/insülin tepkilerinin kötüye gitmediğini gösteriyor.

Fakat kahvaltıdan önce tüketilen sert koyu kahve, kan glukozunda kahvaltıya verilen tepkiyi yaklaşık yüzde 50 artırıyor. Nüfus seviyesinde yapılan ölçümler kahvenin sağlıklı olabileceğini gösterse de; önceki araştırmalarda kafeinin insülin direncine sebep olma potansiyeli taşıdığı gösteriliyor. Bu sebeple yeni çalışma, kötü bir uykudan sonra kahve içmeyi tavsiye eden bu yaygın reçetenin aslında uykulu hissetme sorununu çözebileceğini fakat vücudunuzun kahvaltıdaki şekere dayanma kabiliyetini sınırlayarak, başka bir sorun oluşturabileceğini ortaya çıkarıyor.