Araştırma: Nezle, Covid-19’dan korunmaya yardımcı olabilir

02 Ekim 2020 Cuma, 16:22

mBio bülteninde yayımlanan çalışma, Covid-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün bellek B hücrelerini harekete geçirdiğini gösteren ilk araştırma. Uzun ömürlü bağışıklık hücreleri olan bellek B hücreleri; hastalık yapan mikroorganizmaları (patojen) tespit ediyor, onları yok etmek üzere antikor oluşturuyor ve gelecekte bu patojenleri hatırlıyor.

Patojen bir sonraki kez vücuda girmeye çalıştığında, bu bellek B hücreleri çok daha hızlı faaliyete geçerek enfeksiyonu başlamadan önce temizliyor.

Bellek B hücreleri onlarca yıl yaşayabildiğinden, Covid-19 geçiren kişileri sonraki enfeksiyonlara karşı uzunca bir süre koruyabilirler. Fakat durumun doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Çalışma, bellek B hücrelerinde çapraz tepkisellik olduğunu bildirmesi bakımından da ilk olma özelliğini taşıyor. Nezleye sebep olan koronavirüse bir kez saldıran B hücrelerinin, SARS-CoV-2’yi de tanıdığı görülmüş.

Çalışmanın yazarlarına göre bu durum; yaygın bir koronavirüsün bulaştığı kişilerin (neredeyse herkese bulaşıyor), COVID-19’a karşı (bir dereceye kadar) halihazırda var olan bir bağışıklık sergileyebileceği anlamına geliyor.

Kaynak: popsci.com