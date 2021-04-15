Araştırma ortaya koydu: Bilim insanları insan eli değmeyen toprakları açıkladı

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:54

İngiltere’de yapılan bir araştırma, dünya topraklarının sadece yüzde 3'ünün tüm hayvanların sağlıklı popülasyonları ve habitatlarıyla yaşayabilecekleri ekolojik alan olarak kaldığını ortaya koydu. İnsan faaliyetlerinden zarar görmeyen bu vahşi doğa parçalarının, çoğunlukla Amazon ve Kongo tropikal ormanlarının, doğu Sibirya ve kuzey Kanada ormanlarında ve Sahra'nın bazı kısımlarında bulunduğu bildirildi.

Araştırmacılar, filler ve kurtlar gibi az sayıdaki önemli türün bazı hasarlı bölgelere yeniden getirilmesini önererek bu şekilde dünya topraklarının yüzde 20'sininin iyileşebileceğini aktardı.

Daha önce yapılan bir çalışmada araştırmacılar, büyük ölçüde uydu görüntülerine dayalı olarak vahşi yaşam alanlarını belirlemiş ve dünya yüzeyinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının insanlardan çok az etkilendiğini tahmin etmişti.

TARIM VE İNŞAAT ETKİLEDİ

Frontiers in Forests and Global Change adlı dergide yayımlanan çalışma, aslanlardan böceklere kadar pek çok yaban hayatı popülasyonunun temelde tarım ve inşaat için habitatın tahrip olması nedeniyle dibe vurduğunu, dünyanın bir biyolojik çeşitlilik krizinde olduğu gösterdi.

Kaynak: NTV