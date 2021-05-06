Araştırma: Spermler Pfizer - BioNTech aşısından etkileniyor mu?
Dünyada Covid-19 aşılarının spermlere etkisi ile ilgili yapılan ilk araştırmada bilim insanları, BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısının spermlere zarar vermediğini açıkladı.
İsrailli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre Pfizer - BioNTech aşısı, spermlere zarar vermiyor.
Dünyada ilk kez aşıların spermlere etkisinin olup olmadığı araştırılan çalışmada; 43 gönüllü erkeğin aşılanmasından yaklaşık bir ay önce ve sonra sperm örnekleri toplandı.
Araştırmacılar, aşılamadan sonra sperm parametrelerinin hiçbirinin önemli ölçüde değişmediğini bildirdi.
"GENÇ ERKEKLER İÇİN GÜVEN VERİCİ"
Söz konusu çalışmaya ilişkin araştırmacılar şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'ye (SARS-CoV-2) karşı yeni onaylanmış aşıların kullanımı ile toplu aşılama küresel olarak başlamıştır. Bununla birlikte, doğurganlık üzerindeki etkileri henüz araştırılmamıştır. Önceki çalışmalar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun sperm parametrelerini bozabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada, BNT162b2 mRNA Covid-19 aşısının sperm parametreleri üzerindeki etkisini ilk değerlendiren biziz. Sonuçlarımız, aşının sperm parametrelerini bozmadığını göstermektedir. Bu nedenle, aşı spermi etkilemezken SARS-CoV-2 enfeksiyonu spermi bozduğundan, gebe kalmak isteyen çiftlerin aşı yaptırmasını tavsiye ederiz."
Araştırmacılar, "Bu ön sonuçlar, dünya çapında aşı olan genç erkek nüfusu için güven verici" diye de ekledi.
Oysa önceki çalışmalar koronavirüs enfeksiyonunun spermi olumsuz etkilediğini göstermiştir.
Ayrıca, çalışma sonuçları henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olsa da, araştırmacılar bulgularının kafasında soru işareti bulunan genç erkeklerin aşılanması için önemli veriler olduğunu söyledi.
"KORONAVİRÜS SPERMİ ETKİLİYOR"
Reproduction dergisinde geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan araştırmaya göre, salgının erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğü ve doğurganlığı azalttığı belirtilmişti. Araştırmada, "Bu bulgular, erkek üreme sisteminin koronavirüs nedeniyle zarar görebileceğine dair ilk doğrudan deneysel kanıtı ortaya koydu" ifadelerine de yer verilmişti.
Bu durum bilim insanları arasında Covid-19 aşılarının da spermlere olan etkisi üzerinde yoğunlaşmalarına sebeb oldu.
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