Araştırma: Türkiye dünyada otomobili en pahalı satan ülke oldu
Scrap Car Comparison tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen bir kişinin yıllık ortalama gelirinin yüzde 652.29’una ihtiyaç duyduğu belirlendi.
Otomobil sahibi olabilmek için en ucuz ve en pahalı ülkeler sıralandı. İngiliz danışmanlık şirketi Scrap Car Comparison tarafından yapılan araştırmada, otomobil fiyatları ve kullanım maliyetleriyle ortalama yıllık gelir karşılaştırıldı. Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen bir kişinin, yıllık ortalama gelirinin yüzde 652.29’una ihtiyaç duyduğu tespit edildi.
Araç maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer alırken, Avustralya bu konuda en ucuz ülke. Araştırma göre, Avustralya’da bir kişi ortalama yıllık gelirinin yarısıyla otomobil sahibi olabiliyor.
EN PAHALIYA SATAN ÜLKELER
Otomobil maliyetinin en pahalı olduğu ülkeler sıralaması şöyle:
ÜLKE/YILLIK GELİR ORANI (%)
- Türkiye – 652.29
- Arjantin – 515.77
- Kolombiya – 508.93
- Uruguay – 443.68
- Brezilya – 441.89
- Ukrayna – 413.78
- Guatemala – 355.94
- Rusya – 290.04
- Meksika – 285.20
- Kosta Rika – 269.83
EN UCUZA SATAN ÜLKELER
Araç satın almanın ve bakımının yıllık gelire oranında maliyetin çok düşük olduğu ülkeler listesinde ilk üç sırada Avustralya, ABD ve Danimarka yer aldı.
Maliyetin gelire göre düşük olduğu 10 ülkenin sıralaması ise şöyle:
ÜLKE/YILLIK GELİR ORANI (%)
- Avustralya – 49.48
- ABD – 54.87
- Danimarka – 60.34
- Kanada – 64.40
- İsveç – 75.84
- Almanya – 78.44
- Hollanda – 84.65
- Fransa – 87.00
- İngiltere – 89.36
- Finlandiya – 91.58
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