Araştırma: Uzay çöpleri düşünülünden daha büyük
Yeni bir araştırmaya, uzay çöplerinin düşünülünden daha büyük ve tehlikeli olduğunu ortaya koydu.
Dünya'nın üzerinde yörüngede dönen uzay çöpleri, insanların uzaya her gün daha fazla uydu ve roket göndermesi ile sürekli artıyor. Yörüngede varlığını sürdüren bu uzay çöplüğü, aktif uydular için ciddi bir tehlike olarak görülüyor. Yeni bir araştırma ise, sorunun düşünülenden çok daha büyük olabileceğini gösteriyor.
Warwick Üniversitesi astronomları, yerel eşzamanlı yörüngede gezegenin etrafında dönen büyük iletişim uydularının çoğunun bulunduğu belirlenmiş enkazları kontrol etmeye çalıştı ve bunun sonucunda da, enkazların yüzde 75'ten fazlasının tanımlanamadığını bildirdi. Bilinmeyen cisimlerin büyük bir kısmı bir metre veya daha küçük boyutlarda soluk ve küçük gözüküyordu.
Doktora öğrencisi James Blake'in yaptığı açıklamaya göre, orada neler olduğunu daha iyi anlamak için soluk enkaz popülasyonunu daha fazla incelemeli ve daha fazla veri elde edilmeli.
Yörüngedeki enkaz, artık çalışmayan uyduların veya roket kasalarının parçaları veya yalıtım parçaları ya da boya pulları bile olabilir. Bazen büyük uzay çöpleri çarpışarak çok daha fazla küçük parça oluşturabiliyor ve tehdidi arttırabiliyor. Uzayın sürtünmesiz boşluğunda cisimler Dünya'nın çevresinde saatte binlerce kilometre hızlara ulaşabiliyorlar ve bu da küçük cisimlerin bile çarpışma anında ciddi hasarlara yol açmasına imkan tanıyor. Bu hafta içerisinde, incelenen irtifadan daha alçak bir irtifada yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu çok yaklaşan "bilinmeyen bir uzay enkazı parçasından" kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.
Astronomlar ve uzay endüstrisindeki kişiler, uzun bir süredir uzay çöplerinin ortaya çıkardığı tehlikelerden endişe duyuyor. Bu tehlikeler enkazın Dünya'ya çarparak hasar oluşturmasından, Kessler Sendromu olarak bilinen ve yörüngedeki enkazların zincirleme bir çarpışma ile Dünya'nın küresel iletişimini ortadan kaldırmasına kadar farklı başlıklara ayrılıyor.
Kaynak: CHIP Online
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