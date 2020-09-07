Araştırmacılardan yeni rapor: Göz yaşartıcı gaz sanılandan daha tehlikeli olabilir

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:40

Toronto Üniversitesi’nde çalışan araştırmacıların yayımladığı yeni bir rapor, göz yaşartıcı gaz kullanımının, Covid-19’un yayılmasına katkıda bulunabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kolluk kuvvetlerinin bu tehlikeli ve gelişigüzel kullanılan gazları çok uzun süredir suistimal ettiğini ve insanların ifade ile toplantı özgürlüklerini teminat altına almanın tek yolunun, bunların kullanımına tamamen son verilmesinden geçtiğini belirtti.

Uluslararası insan hakları araştırmacısı Maija Fiorante şunları söyledi:

“Göz yaşartıcı gaz kullanımını hükme bağlayan uluslararası idare mevcut olsa bile, bu yumuşak kanun araçlarının; göz yaşartıcı bombanın yanlış kullanımını sınırlamada veya temel hakları korumada büyük oranda etkisiz kaldığı gösterildi. Uluslararası kanunlar altında, emniyet yetkililerinin icra ettiği herhangi bir güç kullanımı, gereklilik ve oranlılık ilkelerine tabi olmalı. Fakat göz yaşartıcı gaz, bu gibi ilkelerle neredeyse hiç uyumlu kullanılmıyor.”

Göz yaşartıcı gazların dünya çapında satışı ve ticareti büyük oranda denetim dışı.

Araştırmacalara göre bunun sonucunda, teneke kutularda hangi kimyasalların bulunduğu ve bu kimyasalların ne kadar zehirli olduğu ve hatta önceden güvenlik testinden geçip geçmedikleri belli değil.

Tahriş edici kimyasal maddelerin en popüler olanlarından biri, CS gazı (2-klorobenziliden malononitril). Bu gazın, “toz haline getirilmiş diken” görevi gördüğü ve gözler, boğaz ile burunda yanma hissine; uzun süren öksürük ile göz yaşarmasına ve solunum güçlüğüne sebep olduğu söyleniyor.

Yeni raporda, kimyasalların kolayca yayılabileceği dış mekanlarda ufak miktarda göz yaşartıcı gaz kullanıldığı zaman bile tehlikeli sonuçlar meydana gelebileceği belirtildi.

Toronto Üniversitesi araştırmacıları, bu göz yaşartıcı gazların ne kadar uzağa ve geniş alanlara sızabileceği göz önünde alındığında, hastane ve okulların yakınında kullanılmalarının özellikle kötü olduğunu ifade etti.

Eğer göz yaşartıcı gazın bir dozu yeterince zehirliyse, solunum yetmezliğine ve ölüme bile yol açabilir. Üstelik bu tehlike, söz konusu kimyasalların kapalı alanlarda kullanılmasıyla çok daha fazla artabilir.

Kaynak: popsci.com.tr