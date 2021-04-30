Arçelik, Türkiye final oynarsa televizyon ücretlerini iade edecek

30 Nisan 2021 Cuma, 16:31

A Milli Futbol Takımımızın ana sponsorlarından Arçelik, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de mücadele edecek olan ay-yıldızlıların turnuvada finale çıkması durumunda Mayıs ayında satılan 55 inç ve üzeri boyuttaki 4K UHD özellikli televizyonların ücretini müşterilerine iade edeceğini açıkladı.

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'de finale çıkacağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızı, takımımızın finale çıkması halinde Mayıs ayında alınan 55 inç ve üzeri boyuttaki 4K UHD televizyonların bedelini iade ederek gösteriyoruz."

Kampanya, 10.000 adet televizyonla sınırlı olacak.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda Roma’da 11 Haziran'da İtalya, Bakü'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz, Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde şu ana dek oynadığı üç maçta Hollanda ve Norveç'i mağlup etmiş, Letonya ile berabere kalmıştı.



