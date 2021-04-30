Milli Takımlar'dan Fatih Terim paylaşımı
Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabı, 46 yıl önce bugün A Milli formayla ilk maçına çıkan Fatih Terim'i onurlandırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlar resmi sosyal hesabı, 30 Nisan 1975'te İsviçre deplasmanında milli formayla ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i yaptığı paylaşımla onurlandırdı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Fatih Terim 46 yıl önce bugün İsviçre maçında ilk kez A Milli formayla sahaya çıktı. 51’i A Milli olmak üzere toplam 64 defa Ay Yıldızlı formayı giydi."
Futbolculuk döneminde A Milli formayla çıktığı 51 maçta iki gol kaydeden 67 yaşındaki Terim; teknik direktörlük döneminde takımı EURO 1996 ve EURO 2016'ya taşımış, EURO 2008'de yarı finale kadar çıkarmıştı.
Fatih Terim 46 yıl önce bugün İsviçre maçında ilk kez A Millî formayla sahaya çıktı.— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) April 30, 2021
51’i A Millî olmak üzere toplam 64 defa Ay Yıldızlı formayı giydi.#BizimÇocuklar ???? pic.twitter.com/frSUN0RrpZ
Video Haberler
- Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama