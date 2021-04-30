Milli Takımlar'dan Fatih Terim paylaşımı

30 Nisan 2021 Cuma, 15:25

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlar resmi sosyal hesabı, 30 Nisan 1975'te İsviçre deplasmanında milli formayla ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i yaptığı paylaşımla onurlandırdı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Terim 46 yıl önce bugün İsviçre maçında ilk kez A Milli formayla sahaya çıktı. 51’i A Milli olmak üzere toplam 64 defa Ay Yıldızlı formayı giydi."

Futbolculuk döneminde A Milli formayla çıktığı 51 maçta iki gol kaydeden 67 yaşındaki Terim; teknik direktörlük döneminde takımı EURO 1996 ve EURO 2016'ya taşımış, EURO 2008'de yarı finale kadar çıkarmıştı.