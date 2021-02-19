Arda Moradaoğlu Trabzonspor tarihine geçti
18'lik kaleci en genç isim olurken galibiyeti de getirdi.
Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına giden Trabzonspor’da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor’un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.
Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor’da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi. Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu’nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu
Video Haberler
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- İmamoğlu'ndan Alevilere ilişkin dikkat çeken açıklama
- Türkiye'de en çok hangi siyasiler konuşuluyor?
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Financial Times’tan 2023 seçimi yorumu
- Toygun Ateş hayatını kaybetti
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Melih Gökçek, istifa ettirilme süreciyle ilgili konuştu
- Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu