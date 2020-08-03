Arda Turan indirim yaptı, Galatasaray kabul etti
Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Arda'ya maç başı ödeme yapılacak.
Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.
Arda Turan'ın 25 bin Avro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var..
Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor. Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
Kaynak: Ajansspor / Özgür Sancar
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