Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı

Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer aldı.

İHA
12 Kasım 2020 Perşembe, 18:13
Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı
Abone Ol google-news

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler