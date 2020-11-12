Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı
Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer aldı.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.
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