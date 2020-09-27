Galatasaraylı Arda'dan ezeli rakip yorumu: Bu mu kötü Fenerbahçe?
Galatasaray'ın kaptanı Arda, "Sosyal medyaya kalsak 60 dakikada oyundan çıkmam lazım, ben 120 oynarım" dedi.
Galatasaray'ın kaptanı Arda, "Sosyal medyaya kalsak 60 dakikada oyundan çıkmam lazım, ben 120 oynarım" dedi.
Arda Turan şöyle konuştu: "Galatasaraylılar başlarını dik tutsunlar. Lider biziz. Sezon sonunda şampiyonluklar kazanacağız. Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe kötü deniyordu. Fenerbahçe. Aslında öyle değil durumlar. Biz gayet iyi durumdaydık ama Fenerbahçe de çok iyi takım. Bu sahada büyük oyuncular var. Bu zeminler de futbolcuları etkiliyor. Yüzde 50-60 etkiliyor. Fenerbahçe'nin net pozisyonu yoktu. Biz daha çok girdik ama beraberlik hak etti. Milyonlarca insan daha güzel bir futbol izlemeliydi."
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