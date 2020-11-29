Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
Area Araştırma'nın Kasım 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayınlandı.
Area Araştırma'nın anketine göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na destek oranı 45.2'ye düştü. Partilerin son oy oranları ise şöyle:
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