Arif Kızılyalın, Galatasaray - Randers maçını değerlendirdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 23:11

İster Şampiyonlar Ligi olsun, ister Avrupa Ligi ya da Konferans organizasyonu olsun, kolay maç yok. Bunu bir kez de Galatasaray-Randers maçında gördük.

1-1'in rövanşında rahat kazanabilecekleri maçı son dakikalarda adeta kabus görerek 2-1 önde bitirdiler ve gruplara adlarını yazdırıp en azında 3 milyon Avro'luk bir sıcak paranın sahibi oldular.

Daha rahat da geçebilirlerdi turu. Sonuçta Danimarka temsilcisi öyle ahım şahım bir takım değil, ama fizik güçleriyle Egho gibi teknik ayakları birleştirmişler.

Bir de ilk dakikalarda skor üstünlüğünü bulunca tura ortak oluverdiler.

Ancak, Galatasaray özellikle ikinci yarıda vites yükseltince tempoya dayanamadılar.

Galatasaray'ın gollerin dışında 5-6 tane net pozisyonu var. Diagne'nin direğe giden şutları, kaleciye teslim edilen vuruşlar, Mustafa Muhammed'in ben atayım sevdası yüzünden kaçan fırsat.

Fatih Terim kenarda sinirden sahaya girecekti bir ara. Haklı, geridesin ya da maç berabere gidiyor, pas versen gol olacak, kendin vuruyorsun. Özellikle uzatmalarda Mustafa'nın 2 kişi boş dururken şut tercihi garip bir durum.

Fatih Hoca Diagne'yi de Mustafa'yı da karşısına alıp konuşmalı. Çünkü her takım Randers değil, yakaladın, atamazsın dönen top gol olur kazanayım derken yenilirsin!

Gelelim Galatasaray'ın iyi olduğu bölümlere; özellikle 2. yarının ilk yarım saati müthiştiler. Artık devre arasında ne olduysa, rakibe soluk aldırmadılar!

Aanholt'un golü usta işiydi, Babel'in asisti gibi.

İkinci bölümde işlemeyen Kerem'in görevini üstlenen Barış Alper çok güçlüydü. Rakibin sol kanadını felç etti. Sağdan sürekli geldi. Tur getiren golü Danimarkalı oyuncu kendi kalesine attı ama, Barış attırdı desek abartmış olmayız. Keza Taylan orta alanın maestrosu, ama ona yardım etmesi beklenen Berkan Kutlu henüz hazırlık aşamasında. Feghouli de bir var, bir yok.

Boey her geçen gün üzerine koyuyor. Babel'i genelde eleştirdik ama asist yaptı. Alparslan iyi bir yedek olur, formayı verdiğinizde gözünüz arkada kalmaz.

İyi oyun 2-1 sonrası yerini skoru koruma telaşına bırakınca Galatasaray geçen yılki ıskarta takıma dönüş yaptı.

Son dakikalarda Randers gibi bir takımdan o atakları yememeleri gerekirdi. Ama geriye yaslanınca mahkum oynuyorsun.

Evet, sıcak bir İstanbul akşamında Galatasaray turu geçti; geçmeliydi de. Şimdi gözler gruplarda ve yorgun argın çıkalacak Kasımpaşa maçında!