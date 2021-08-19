Arif Kızılyalın Randers Galatasaray maçını değerlendirdi!

19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:54

"Galatasaray, yener yenilir önemli değil. Nitekim, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde berabere kaldılar. Rövanşta turu geçerler muhtemelen. Ama en önemli olan, adının başında Türk olan TFF'nin yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir Türk takımının Avrupa maçına çıkarken oyunbozanlık yapması. Federasyonun başındaki o Türk İfadesini çıkarın beyler. Çünkü siz Türk futbolunun iyiliği için falan çabalamıyorsunuz.

Ayıptır.

Takım maça çıkacakken siz o ekibin hala bir parçası olan oyuncusuna verdiğiniz 8 maçlık cezayı açıklayamazsınız. Yangından mal kaçırmıyorsunuz. Galatasaray, pılısını pırtısını satıp bir yere gitmiyor. Ceza veya para alacağınız kalmadı, kalmaz. Sonra oturup ağlıyorsunuz. Türk takımları Avrupa'da maç kazanamıyor, ülke puanı artmıyor diye. Bu kafayla daha çok ağlarsınız. Marcao'nun cezasını Randers maçı sonrası açıklasanız büyürdünüz, ama siz iyice küçüldünüz. Burada sözüm PFDK'ya, aynı zamanda hukuksuzca görevine devam eden bu kurulu şımartan Nihat Özdemir federasyonuna.

Maça gelince, Fatih Terim takımı olduğu gibi değiştirmişti ama zorunluluk ama arayış, ne derseniz deyin. Öne de geçtiler fakat basit bir gol yediler. Fizik gücü düşük 2 Emre'yle orta sahayı tutamazsınız. Avrupa'da oynayaman Cicaldau'nun yedeği Emre Akbaba olamaz. Mostafa Mohamed'e de kenardan orta yapmazanız atamaz. Boaye dururken, Yedlin nereden çıktı anlamak mümkün değil. Daha bir çok soru işareti var. Ama gördük ki Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yürür."