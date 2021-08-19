Sivasspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhang'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:58
Sivasspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Kopenhag ile karşılaştı.

55. dakikada Kevin Diks'in golüyle Kopenhag 1-0 öne geçti.

Leke James'in 59. dakikadaki golüyle Sivasspor beraberliği yakaladı: 1-1

66. dakikada Jens Stage'in golüyle kopenhag yeniden 1 farklı öne geçti: 1-2

Karşılaşma Kopenhag'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


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