Arınç'ın istifasındaki 'af' detayı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 08:11

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan YİK Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından açıklama ile kurul üyeliğinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdiğini ve onun da kabul ettiğini kaydetti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN "AF" TWEETİ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını 'af talebi' olarak açıklayan İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasında önce aynı kelimeyi kullandı, ardından 'istifa talebi' olarak açıklamayı revize etti.