Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Arınç'tan bir FETÖ'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, FETÖ konusunda söylediği ''Masum değiliz hiçbirimiz'' sözlerinin anlaşılmadığını ifade ederek açıklık getirdi.
Habertürk yayınına telefonla bağlanan Bülent Arınç, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal hariç bütün siyasetçilerin FETÖ'ye bir araya geldiğini ifade etti.
"15 Temmuz’da KPSS’de soru çalındığını öğrendik" açıklamasında da bulunan Arınç, şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz’un siyasi ayağı araştırılmalı. FETÖ örgütü nasıl silah kullanacak bir noktaya geldi? İşin politik, toplumsal boyutu var. Bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmişlerdir.
2011 seçimlerinden sonra FETÖ kendini belli etmeye çalıştı. Gülen’i ziyaret etmeye giden milletvekilleri var. Bunlara plaket verenler var. 15 Temmuz’da KPSS’de soru çalındığını öğrendik. 15 Temmuz’dan önce kim konuştu?
Kendilerini bu kadar gizleyenlere biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu.
Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir."
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