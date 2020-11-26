Arıtma tesisinde çalışmak için gerekli eğitim kriterlerine uyulmadı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, tesis sorumlusu görevi için düzenlediği eğitime katılma hakkı kazananlar arasında moda tasarımı, zootekni ve iş idaresi gibi bölümlerden mezun olanlar da yer aldı. ÇMO Başkanı Kahraman, “Meslek hakkımız peşkeş çekiliyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumluları için düzenlenecek yeterlilik eğitimini almaya hak kazanan adaylar arasında moda tasarımı, iş idaresi, açıköğretim işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olanlar yer aldı.
Halihazırda görev yapanların da almasının gerekli olduğu eğitim için Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ilk koşul, üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çok sayıda farklı bölüm mezunu kişinin başvurusunu kabul etti. Bu bölümler arasında moda tasarımı, açıköğretim işletme, kamu yönetimi, iktisat, makine mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, iş idaresi, zootekni, maden mühendisliği ve elektronik öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olanlar da yer aldı.
‘MESLEK GASPI’
Resmi Gazete’de belirlenen koşullara bakanlık tarafından uyulmadığını vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, çevre mühendislerinin gerekli eğitimi alarak mezun olduklarını, sertifikanın zorunlu tutulmasının da diplomalarının yok sayılması anlamına geldiğini söyledi.
Kahraman, “Karşı durduğumuz, yıllarca ailelerimizin ve devletin yatırımları ile laboratuvarlarda, stajlarda, sınavlarda, dersliklerde, sahada verdiğimiz emeklerle hak kazandığımız diploma ile tescilli mesleki haklarımızın böylesi kısa ve yüz yüze bile olmayan eğitim’ ile gasp edilmesi, bizim aldığımız eğitimin yanından bile geçmemişlere peşkeş çekilmesidir” dedi.
Çevre Mühendisi olmayanların tesis sorumlusu olabilmesinin önünün, “alaylı arıtmacı” yetiştirmek için açıldığına işaret eden Kahraman, “Bir mühendislik formasyonuna sahip olmayan işletme veya moda tasarımcısına bu iki haftalık eğitim ile ne verilebilecek? Ayıptır, yazıktır. Diploma, böylesi ucuz yollarla sorgulanamaz. Bu girişimin sonu çözüm değil kaostur.
Başvurdukları bu sakil yöntem, yurtta kurulmuş onca üniversitelere, akademik kadrolara, öğrencilere yapılan yatırımların heba edilmesi ve kamu zararı yaratmaktır” ifadelerini kullandı.
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