Arjantin kazandı, Messi çıldırdı
Arjantin deplasmanda Bolivya'yı 15 sene sonra mağlup ederken maçın ardından ortalık karıştı.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Bolivya’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Arjantin, 15 yıllık hasretine de son vermiş oldu. Yüksek rakım nedeniyle dünyanın en zorlu deplasmanlarından biri olarak bilinen Bolivya deplasmanında yıllardır kazanamayan ve hatta 2009’de rakibine 6-1 mağlup olan Arjantin 2-1 kazanırken maçın ardından yaşananlar gündeme oturdu.
Maçın 24. dakikasında Bolivya, Marcelo Martins Moreno ile öne geçerken ‘Yine mi…’ düşüncesine kapılan Arjantinliler, 45’te Lautaro Martinez ve 79’da Joaquin Correa’nın golüyle sahadan galip ayrıldı. Maçtan sonra ise olanlar oldu. Güney Amerika basını, maç sonu görüntülerini ortaya çıkarırken Lionel Messi’nin Bolivya teknik ekibinden Lucas Navas’a küfür ettiği anlar sosyal medyayı da salladı.
Moreno’nun maç sonunda Bolivya’nın Arjantin’i 6-1 yendiği maç hatırlatarak dalga geçmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sahada arbede çıkarken Messi’nin, Navas’a “Maç boyunca konuşup durdun, a….. a.. ne var ...! Ne diye bana bulaşıp duruyorsun” dediği anlar ortaya çıktı.
Kaynak: Skor
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