FIFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi için çalışmalara başladı
Her dört yılda bir yapılan FIFA Erkekler Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.
FIFA’nın 71. kez düzenlenen olağan kongresinde Dünya Kupası'nın düzenlenme sıklığına ilişkin önemli kararlar alındı.
Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen kongrede Suudi Arabistan, hem kadınlar hem de erkekler Dünya Kupası organizasyonlarının dört yılda bir yerine iki yılda bir düzenlenmesi için başvuru yaptığı ifade edildi.
ÖNERİ KABUL EDİLDİ
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, kongrede sunulan önerinin 166 federasyon tarafından onaylandığı ve FIFA’nın öneriyi kabul ettiği ifade edildi.
Ayrıca Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanı Yasser Al-Mishal’in organizasyonlarda yapılacak değişiklikleri incelemesi ve çalışmaları yürütmesi için FIFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
“FUTBOLCU CANLANDIRMANIN BİR YOLU”
71. FIFA Kongresi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino şunları söyledi, “Bu, futbolu geliştirmenin ve canlandırmanın bir yolu. Neler yapabileceğimizi incelemeliyiz ve açık fikirli olmalıyız.
Bunun uluslararası takvime nasıl uyabileceğini ve eleme maçlarını nasıl organize edebileceğimizi görmeliyiz. Taraftarlar büyük maçları ve turnuvaları daha fazla görmek istiyorlar ancak önceliğimiz sportif değişiklik olacak ticari değil.”
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