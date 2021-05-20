Kalecisiz River Plate kazanmasını bildi!

20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:42

Copa Libertadores 4. Grupta Arjantin takımlarından River Plate, Kolombiya ekibi Santa Fe ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te karşı karşıya geldi.

Müsabakada ev sahibi ekipte dikkat çeken bir detay yaşandı. River Plate takımı, 20 oyuncusunun korona virüse yakalanmasından dolayı müsabakaya 20 futbolcusundan yoksun çıkmak zorunda kaldı. Karantinada bulunan futbolcuların arasında kalecileri de bulunan Arjantin ekibinde orta sahada görev alan Enzo Perez, bu karşılaşmada kaleyi korudu. Söz konusu maçta River Plate takımının yedek kulübesi de boş kaldı. 20 futbolcusu karantinada olan River Plate, karşılaşmada değişiklik yapamadı ve müsabakayı başladığı 11 ile noktaladı.



Maçı River Plate, 2-1’lik skorla kazanırken, ev sahibi ekibin gollerini Angileri ve Alvarez kaydetti. Santa Fe’de ise Osorio rakip fileleri havalandıran isim oldu.

