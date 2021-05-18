River Plate takımında 25 futbolcu koronavirüse yakalandı

Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate, futbolcuların da içerisinde bulunduğu 25 personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 18:31
River Plate takımında 25 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate, futbolcular dahil 25 personelinin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Perşembe günü karşılaşağı Independiente'ye karşı oynatacak kalecisi olmayan Arjantin devi, CONMEBOL'e müsabakanın ertelenmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

CONMEBOL, River Plate'nin başvurusunu reddederse Arjantin ekibinin kalesini bir futbolcunun koruması gerekecek. 


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