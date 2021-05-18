River Plate takımında 25 futbolcu koronavirüse yakalandı
Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate, futbolcuların da içerisinde bulunduğu 25 personelinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate, futbolcular dahil 25 personelinin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Perşembe günü karşılaşağı Independiente'ye karşı oynatacak kalecisi olmayan Arjantin devi, CONMEBOL'e müsabakanın ertelenmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
CONMEBOL, River Plate'nin başvurusunu reddederse Arjantin ekibinin kalesini bir futbolcunun koruması gerekecek.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı