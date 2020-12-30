Arjantin'de kürtaj yasallaştı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:39

Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı. Tasarı 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Böylece nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu Arjantin, kürtaja onay veren ilk büyük Güney Amerika ülkesi oldu. Aktivistler yıllardır yasanın değiştirilmesi için kampanya yürütüyorlar. Bu yasa ile birlikte, dünyanın en kısıtlayıcı kürtaj yasalarından bazılarına sahip bir bölge olan Latin Amerika için büyük bir gelişme olarak görülüyor.

Yasa, hamileliğin 14'üncü haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de şimdiye kadar yalnızca tecavüze uğraya kadınlarda veya annenin sağlığı risk altında olduğunda kürtaj yapılmasına izin veriliyordu.







