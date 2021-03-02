Arjantin'de titanozor fosili bulundu: Türünün en eski örneği olabilir
Bilim insanları, Arjantin'in Patagonya bölgesinde bulunan vahşi doğa fosillerinde, dünya tarihinin en büyük kara hayvanlarından olan ve 'titanozorlar' olarak bilinen dinozor grubunun en eski üyesi olabilecek fosilleri keşfetti.
Patagonya'da yapılan araştırma sonucunda, bulunan dinozor fosillerinin, 140 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nde yaşamış olan 'Ninjatitan Zapatai' adlı bir dinozor türünü temsil ettiği belirtildi. Araştırmacılar bu türün, dört ayak üzerinde yürüyen, uzun boyunlu ve otobur bir dinozor türü olan 'titanozor' olduğunu saptadı.
Dinozorun tamamlanmamış iskelet kalıntıları, Neuquen şehrinin güneyinde keşfedildi. Araştırmacılar, bu kalıntıların bulunmasıyla, Ninjatitan türünün bilinenden çok daha uzun süre önce ortaya çıktıkları sonucuna ulaştı.
Sputnik'in haberine göre, Arjantin Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi'nde (CONICET) araştırmacı olan Pablo Gallina, “Bu sadece Arjantin'de değil, dünya çapında bulunan en eski kalıntı” ifadesini kullandı.
Scientists have unearthed in Argentina’s Patagonian wilderness fossils of what may be the oldest-known member of the dinosaur group known as titanosaurs that includes the largest land animals in Earth’s history. https://t.co/gn1xZq8eWd— Inquirer (@inquirerdotnet) March 2, 2021
Yaklaşık 20 metre uzunluğunda bulunan Ninjatitan'ın büyük bir dinozor türü olduğu, ancak 35 metre uzunluğa ulaşan Arjantinozor gibi daha sonra ortaya çıkan titanozorlardan çok daha küçük olduğu belirtildi.
Araştırmacılar ayrıca, Patagonya'da ortaya çıkan bu titanozorun varlığının, bu türün ilk olarak Güney Yarımküre'de ortaya çıktığı fikrini desteklediğini söyledi.
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