Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban’ın yerine düşünülen isim belli oldu

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:39

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile beraber, kadroda da yaprak dökümü başlamıştı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluşmuştu. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay projeye veda etmişti.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK?

15 yıldır 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın da diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Haberler.com'un aktardığına göre Özgür Ozan'ın, yeni sezonda Netflix platformunda yayımlanacak olan bir dizide yer olacağı öne sürülmüştü.

Son olarak, yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibinin Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planladığı iddia edildi. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.