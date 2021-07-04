Arka Sokaklar'ın 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan için ayrılık iddiası

04 Temmuz 2021 Pazar, 11:16

Uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayımlanan fenomen dizi Arka Sokaklar için yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay, dizinin sezon finali bölümüyle kadrodan ayrılmıştı.

Son olarak, dizinin ana karakterlerinden, Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın da diziye veda edeceği iddia edildi.



NETFLİX DİZİSİ İÇİN İSMİ GEÇİYOR

Haberler.com'un aktardığına göre Özgür Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayımlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak. Bu iddialar sonrasında ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğdu. Bir erkek kardeşi olan Ozan, Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.

1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol sporu ile ilgilendi ve oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatro ile ilgilendi.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Televizyona ilk olarak Susam Sokağında postacı rolü ile başladı.

İzmir'den sonra Adana Devlet Tiyatrosu, sonra da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştı.

2002 yılında Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile de komedi macerası başladı.

2002 yılında başlayan, yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu senaristler arasında bulunan 2002- 2012 yılları arasında Metin Açıkgöz, 2010-2012 yılları arasında Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık light Selami karakteri ile meşhur oldu. Dizide baş rollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ oynadı.

2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide Komiser Hüsnü Çoban'a hayat veriyor. Ozan, 2 Temmuz 2005 tarihinde Neslihan Uğurlu ile evlendi. Oyuncunun Derin Deniz (d.2006) adında bir oğlu var.