Arkadaşı zili duymadı; sonrası facia!
KAYSERİ'de, ziyaretine geldiği arkadaşı M.M. banyoda olduğu için zil sesini duymayınca, evi havalandırma boşluğundan girmek isterken sıkışıp ölen Mehmet Demirezen (27), toprağa verildi.
Yozgat’ta kasaplık yapan Mehmet Demirezen, arkadaşı M.M.’yi ziyaret etmek için Kayseri’ye geldi. Dün, M.M.’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine Demirezen, binanın çatısına çıkıp, son kattaki eve havalandırma boşluğundan girmek istedi. Ancak Mehmet Demirezen, havalandırmada boşluğunda sıkıştı.
BANYODAN ÇIKTI, SARKAN AYAKLARI GÖRDÜ
Alkollü olduğu iddia edilen Demirezen zili çaldığı sırada duş aldığı belirtilen M.M., banyodan çıktığında havalandırma boşluğundan sarkan ayakları görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Demirezen, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da Mehmet Demirezen'in cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.
Mehmet Demirezen, götürüldüğü Talas ilçesinin Kepez Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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